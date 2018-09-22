събота, 22 септември 2018, 10:46 ч.

СЕЗОН 2, ЕПИЗОД 3

ЕКСКЛУЗИВНО! Бареков и Байрактаров отново без цензура! (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК)!

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ЕКСКЛУЗИВНО! Бареков и Байрактаров отново без цензура! (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК)!

Какво да очаквате в днешния извънреден епизод на “Бареков и Байрактаров без цензура”:

ПОКАЗВА ЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ИСТИНАТА ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ?

НАИСТИНА ЛИ НАМАЛЯВА БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС?

НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ НИСКИЯТ ПРОЦЕНТ НА БЕЗРАБОТИЦА?

ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ У НАС: ЗА 10 ГОДИНИ СПАД С 10 НИВА!

ЛИПСАТА НА ИНВЕСТИЦИИ – ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ НА РОДНАТА ИКОНОМИКА

ЧЕРНА ПРОГНОЗА: ИНФЛАЦИЯТА ИЗПРЕВАРВА РЪСТА НА ИКОНОМИКАТА

ИНФЛАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ БОРИ МЕХАНИЧНО И АДМИНИСТРАТИВНО – ТРЯБВАТ РЕФОРМИ!

ИНФЛАЦИЯТА – „ЖЪЛТАТА ГОСТЕНКА”: ИДВА ТИХО И БАВНО, НО ИЗЯЖДА ДОХОДИТЕ НА ХОРАТА

ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗУМИЕ: ДЪРЖАВАТА – НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РАБОТОДАТЕЛ У НАС

ДОКАТО ДЪРЖАВАТА НАЛИВА ПАРИ В ЧИНОВНИЧЕСКИ ЗАПЛАТИ, БИЗНЕСЪТ ГЛАДУВА.

Телефон на зрителите:

02/ 914 44 33; 02/ 914 44 37

Не пропускайте:

 

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