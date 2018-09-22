събота, 22 септември 2018, 10:46 ч.
СЕЗОН 2, ЕПИЗОД 3
ЕКСКЛУЗИВНО! Бареков и Байрактаров отново без цензура! (ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК)!
BNews.bg
Какво да очаквате в днешния извънреден епизод на “Бареков и Байрактаров без цензура”:
ПОКАЗВА ЛИ ПРАВИТЕЛСТВОТО ИСТИНАТА ЗА ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ?
НАИСТИНА ЛИ НАМАЛЯВА БЕЗРАБОТИЦАТА У НАС?
НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ НИСКИЯТ ПРОЦЕНТ НА БЕЗРАБОТИЦА?
ПРЕКИТЕ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ У НАС: ЗА 10 ГОДИНИ СПАД С 10 НИВА!
ЛИПСАТА НА ИНВЕСТИЦИИ – ОСНОВНИЯТ ПРОБЛЕМ НА РОДНАТА ИКОНОМИКА
ЧЕРНА ПРОГНОЗА: ИНФЛАЦИЯТА ИЗПРЕВАРВА РЪСТА НА ИКОНОМИКАТА
ИНФЛАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ БОРИ МЕХАНИЧНО И АДМИНИСТРАТИВНО – ТРЯБВАТ РЕФОРМИ!
ИНФЛАЦИЯТА – „ЖЪЛТАТА ГОСТЕНКА”: ИДВА ТИХО И БАВНО, НО ИЗЯЖДА ДОХОДИТЕ НА ХОРАТА
ИКОНОМИЧЕСКО БЕЗУМИЕ: ДЪРЖАВАТА – НАЙ-ГОЛЕМИЯТ РАБОТОДАТЕЛ У НАС
ДОКАТО ДЪРЖАВАТА НАЛИВА ПАРИ В ЧИНОВНИЧЕСКИ ЗАПЛАТИ, БИЗНЕСЪТ ГЛАДУВА.
Телефон на зрителите:
02/ 914 44 33; 02/ 914 44 37
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