Осем лекарства ще бъдат спрени от продажба на нашия пазар

Осем лекарствени продукти за различни заболявания се спират от продажба. За това съобщи днес Изпълнителната агенция по лекарствата след постъпили уведомления от притежателите на разрешения за употреба. За три от тях - Osseor 2 g granules for oral suspension x 28 sachets, Klimonorm 2 mg / 0.15 mg coated tablets - 1 x 21 и Rizatriptan Actavis orodispersible tablets 10 mg x 3, вече са преустановени продажбите у нас от началото на месец септември. Първият препарат е за лечение на тежка остеопороза при жени в постменопауза, както и при възрастни мъже с висок риск от фрактури.

Вторият се използва като хормонозаместителна терапия при симптоми на естрогенен дефицит при жени, както и за профилактика на остеопороза.

Третият е за лечение на острата фаза на главоболие при мигренозни пристъпи. Cytoblastin solution for injection, 1 mg/ml - 10 ml ще напусне пазара от началото на следващия месец. Цитобластин е онкомедикамент, използван за лечение на злокачествени неходжкинови лимфоми, болест на Ходжкин, авансирал карцином на тестисите, рецидивирал или метастатичен карцином на млечната жлеза, както и при хистиоцитоза на Лангерхансовите клетки. От началото на 2019 г. у нас вече няма да се продават Exviera 250 mg film-coated tablets x 56 и Viekirax 12,5 mg/75 mg/50 mg film-coated tablets x 56, които се използват за лечение на хроничен хепатит С.

Rocaltrol 0.25 micrograms soft capsules x 100 също няма да се продава у нас от януари 2019 г. Лекарството се използва за лечение на бъбречна остеодистрофия при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност, особено при болни на хемодиализа; при вторичен хиперпаратиреоидизъм при пациенти с умерена до тежка хронична бъбречна недостатъчност; при постоперативен хипопаратиреоидизъм; при витамин Д-зависим рахит, както и при витамин Д-резистентен рахит с хипофосфатемия.

След 31 май 2019 г. в България няма да се внася и Arzerra 1000 mg Concentrate for solution for infusion x 50 ml (20 mg/ml) - 1 vial и Arzerra 100 mg Concentrate for solution for infusion x 5 ml (20 mg/ml) - 3 vials, които се използват за лечение на хронична лимфоцитна левкемия.