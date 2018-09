Масови дела за неизплатени трудови възнаграждения тресат армията! Какво се случва в армията ни и защо военнослужещите масово завеждат дела за неизплатени заплати се питат гражданите през последните дни. Само в Районен съд- Бургас тази сряда са насрочени шест дела срещу Военно формирование 32890 известно още като военноморската база.

Гражданите се питат как да разчитаме на армията, като я съдят нейните служители за неизплатени заплати? Хората негодуват и от мълчанието на медиите по този толкова важен въпрос за сигурността на държавата.

Какви са причините за тези дела и защо не са изплатени заплатите на военнослужещите също се пази в тайна от ресорното министерство.Вероятно цялата истини ще лъсне когато в сряда предстои да се гледат в бургаския районен съд следните дела срещу Военно формирование 32890 по искове за трудово

възнаграждение както следва: дело No 6589/2014; дело No 990/2016; дело No 2730/2018; дело No 885/2015; дело No 2114/2015;дело No 1372/2016. Прави впечатление, че някои от делата са заведени още през 2014 г, а други през 2015 и 2016 г. има и дела от тази година, което потвърждава притесненията на гражданите за сериозни проблеми за сигурността ни.