Димитър Байрактаров към депутати: Имате милиарди за самолети и кораби, а не изплащате заплатите на войниците!

Журналистът Димитър Байрактаров направи рано сутринта депутатите на пух и прах.Водещия на предаването "Бареков и Байрактаров без цензура" задаваше отново своите неудобни въпроси, а неподготвените депутати се потяха и се чудеха как да му отговорят.

Този път Байрактаров ги притискаше с въпросът-" Плащате милиарди за самолети и кораби, а не изплащате заплатите на воЙниците!"

Провалилият се кандидат за вицепрезидент и бивш вицеадмирал от военноморските сили видимо се смути на зададеният му въпрос започна да крещи, че това не е вярно и такива дела нямало! Би Нюз вече публикува номерата на делата, които се водят в бургаския районен съд срещу Военно формирование 32890 по искове за трудово възнаграждение както следва:

дело No 6589/2014; дело No 990/2016; дело No 2730/2018; дело No 885/2015; дело No 2114/2015; дело No 1372/2016. Отново припомняме, че някои от делата са заведени още през 2014 г, а други през 2015 и 2016 г. има и дела от тази година, което потвърждава притесненията на гражданите за сериозни проблеми за сигурността ни. Журналистът е с отнета безпричинно акредитация, поради причината, че задава неудобни въпроси на управляващите!