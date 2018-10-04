четвъртък, 04 октомври 2018, 14:10 ч.
Пожар във Велико Търново
Мъж изгоря в гаража си
BNews.bg
70-годишен мъж от село Първомайци е загинал при пожар в гаража си, съобщиха от ОДМВР-Велико Търново.
Вчера сутринта в полицейското управление в Горна Оряховица е бил получен сигнал за пожар в гараж в село Първомайци. На адреса незабавно са били изпратени екипи на пожарната и полицията.
След потушаването на пламъците в гаража е установено тялото на възрастния мъж. То е изпратено за аутопсия във великотърновската болница.
При първоначалния оглед данни за насилствена смърт не са установени. По случая е започнато досъдебно производство.
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