Мъж изгоря в гаража си

70-годишен мъж от село Първомайци е загинал при пожар в гаража си, съобщиха от ОДМВР-Велико Търново.

Вчера сутринта в полицейското управление в Горна Оряховица е бил получен сигнал за пожар в гараж в село Първомайци. На адреса незабавно са били изпратени екипи на пожарната и полицията.

След потушаването на пламъците в гаража е установено тялото на възрастния мъж. То е изпратено за аутопсия във великотърновската болница.

При първоначалния оглед данни за насилствена смърт не са установени. По случая е започнато досъдебно производство.