четвъртък, 04 октомври 2018, 14:10 ч.

Пожар във Велико Търново

Мъж изгоря в гаража си

BNews.bg

Мъж изгоря в гаража си

70-годишен мъж от село Първомайци е загинал при пожар в гаража си, съобщиха от ОДМВР-Велико Търново.

Вчера сутринта в полицейското управление в Горна Оряховица е бил получен сигнал за пожар в гараж в село Първомайци. На адреса незабавно са били изпратени екипи на пожарната и полицията.

След потушаването на пламъците в гаража е установено тялото на възрастния мъж. То е изпратено за аутопсия във великотърновската болница.

При първоначалния оглед данни за насилствена смърт не са установени. По случая е започнато досъдебно производство.

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари

България

Всички новини от България

Последни Най-коментирани Най-четени