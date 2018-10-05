СКАНДАЛНО! Шофьор на микробус, пълен с ученици, седна зад волана пиян

47-годишен мъж е шофирал микробус с ученици с 1.1 промила алкохол.

Това съобщиха от ОДМВР - Смолян. В 09.36 часа днес е извършена полицейска проверка от служители на РУ - Мадан на училищен микробус в село Оряховец, община Баните.

Установено е, че 47-годишният шофьор с инициали В.Б. от село Загражден превозва ученици по направление село Давидково – град Смолян след употреба на алкохол с концентрация 1.1 промила, установено с техническо средство. Съставен е акт за установяване на административно нарушение по ЗДвП.



