петък, 05 октомври 2018, 14:00 ч.

Безумие

СКАНДАЛНО! Шофьор на микробус, пълен с ученици, седна зад волана пиян

BNews.bg

СКАНДАЛНО! Шофьор на микробус, пълен с ученици, седна зад волана пиян

47-годишен мъж е шофирал микробус с ученици с 1.1 промила алкохол.

Това съобщиха от ОДМВР - Смолян. В 09.36 часа днес е извършена полицейска проверка от служители на РУ - Мадан на училищен микробус в село Оряховец, община Баните.

Установено е, че 47-годишният шофьор с инициали В.Б. от село Загражден превозва ученици по направление село Давидково – град Смолян след употреба на алкохол с концентрация 1.1 промила, установено с техническо средство. Съставен е акт за установяване на административно нарушение по ЗДвП.

 

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