"Опел" се движи след велосипедист и го блъсна, той почина

64-годишен велосипедист е починал след тежко пътнотранспортно произшествие, станало днес около 09.40 часа по пътя от Силистра към местността Орехова гора.

Той бил застигнат и ударен от движещ се след него лек автомобил „Опел“, управляван от 68-годишен мъж.

При удара велосипедистът получил тежки травми и по-късно починал.

Изясняват се причините за произшествието, образувано е досъдебно производство.

