сряда, 17 октомври 2018, 17:00 ч.

Тежко ПТП

"Опел" се движи след велосипедист и го блъсна, той почина

BNews.bg

"Опел" се движи след велосипедист и го блъсна, той почина

64-годишен велосипедист е починал след тежко пътнотранспортно произшествие, станало днес около 09.40 часа по пътя от Силистра към местността Орехова гора.

Той бил застигнат и ударен от движещ се след него лек автомобил „Опел“, управляван от 68-годишен мъж.
При удара велосипедистът получил тежки травми и по-късно починал.

Изясняват се причините за произшествието, образувано е досъдебно производство.
 

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