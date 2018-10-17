сряда, 17 октомври 2018, 17:00 ч.
Тежко ПТП
"Опел" се движи след велосипедист и го блъсна, той почина
BNews.bg
64-годишен велосипедист е починал след тежко пътнотранспортно произшествие, станало днес около 09.40 часа по пътя от Силистра към местността Орехова гора.
Той бил застигнат и ударен от движещ се след него лек автомобил „Опел“, управляван от 68-годишен мъж.
При удара велосипедистът получил тежки травми и по-късно починал.
Изясняват се причините за произшествието, образувано е досъдебно производство.
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