ПЪРВО В BNEWS! Каракачанов привика Симеонов и Сидеров на среща утре, решават съдбата на публично линчувания вицепремиер!

Димитър Байрактаров сподели в своя Фейсбук профил, че преди броени минути е провел телефонен разговор с вицепремиера Красимир Каракачанов по повод безобразната реплика на Валери Симеонов отпреди няколко дни.

Ето какво написа Байрактаров:

*публикуваме без редакторска намеса

"Приятели, току що проведох телефонен разговор с Красимир Каракачанов по повод недопустимото изказване на Валери Симеонов. Изрично му подчертах, че напрактика Симеонов прехвърли решението за неговата оставка като отговорност на коалиционните му партньори. Красимир Каракачанов даде следния отговор: "Поканих Волен Сидеров и Валери Симеонов на среща утре ( 23.10. 2018 г.) за обсъждане на ситуацията." ..."