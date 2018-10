Queen на премиерата на биографичния филм за Фреди

В киносалона "Уембли" с 12 500 места, разположен в близост до едноименния стадион в британската столица, се състоя премиерата на биографичния филм "Бохемска рапсодия", посветен на рок легендата Фреди Меркюри.

Двадесет и седем години след кончината на фронтмена на британска група Queen, неговият образ не престава да вълнува многобройните му почитатели. Те навярно си спомнят, че съвсем наблизо, на стадион "Уембли", Фреди Меркюри изнесе невероятния благотворителен концерт с бандата си през 1985 година, в рамките на кампанията "Live Aid".

Фреди Меркюри почина през 1991 г. на 45-годишна възраст вследствие на пневмония, предизвикана от СПИН.

Биографичната лента за музиканта е завършекът на проект, стартирал преди осем години. Кинотворбата проследява живота и личността на бисексуалния Меркюри, чиито невероятен глас грабваше публиката, а личният му живот оставаше скрит за нея.

Във филма звучат класики на Queen, като "We Will Rock You", "We Are The Champions" и, разбира се - "Bohemian Rhapsody", редовно класирана сред сред най-добрите парчета на всички времена.

Забележително е превъплъщението в главната роля на американския актьор с египетски произход Рами Малек, което бе посрещнато възторжено от публиката и критиката, съобщават от БТА.