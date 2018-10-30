вторник, 30 октомври 2018, 18:10 ч.

Скандално

МАЛКАТА НИКОЛ МОЖЕШЕ ДА Е ЖИВА! Шофьорът на таксито обаче отказал да я вземе, въпреки молбите на бащата-убиец! Оправданието - не можел да кърми

BNews.bg

МАЛКАТА НИКОЛ МОЖЕШЕ ДА Е ЖИВА! Шофьорът на таксито обаче отказал да я вземе, въпреки молбите на бащата-убиец! Оправданието - не можел да кърми

Продължават да излизат нови подробности около бруталното двойно убийство от снощи в София. Таксиметровият шофьор, който возил около 1 час Викторио Александров разказа, че убиецът искал да му оставил малката Никол, но той отказал.

"Той искаше да ми остави детето тук. Аз му казах: "Какво да правя с дете на 1 годинка, нито мога да го гледам, нито мога да го кърмя. Какво да му правя?" А той ми каза да го закарам в някое районно", споделя таксиметровият шофьор Георги пред Нова, който закарал Викторио и дъщеря му от квартал "Хаджи Димитър" до "Надежда", а след това и до Горни Богров.

Припомняме, че Александров няколко пъти променял крайната точка, до която е трябвало да стигне. Около час той се придвижвал с таксито. През цялото време мъжът обяснявал, че иска да се самоубие. Таксиметровият шофьор се опитвал да го успокои. Детето плачело през цялото време.

"Това си го виждал само по филмите. С едната ръка държеше детето, с другата - пистолета", споделя шофьорът.

Той разказа още, че Викторио Александров взел и двата му телефона от страх да не се обади в полицията. Мъжът обяснявал, че жена му била убила другото им дете и че затова искал да скочи от мост.

Шофьорът го оставил в Горни Богров и след известно време от свои колеги научил, че се издирва мъж за убийство. След това подал сигнал в полицията и така помогнал да бъде намерен.

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