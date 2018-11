Сидеров не се притеснява за лидерското си място в ПГ! Симеонов няма амбиции за поста!

Лидерът на „Атака” Волен Сидеров не се притеснява за председателското си място начело на парламентарната група на Патриотите. Бившият вицепремиер Валери Симеонов, който днес е за първи ден на работа като депутат, от своя страна отбеляза, че няма амбиции за лидерския пост в парламентарната група.

„Няма да се притеснявам, когато съм с моите приятели – „with a little help from my friends”, имаше една песен на „Бийтълс”, коментира Сидеров в отговор на журналистически въпрос.

„Атака” жертва себе си, за да има сега най-малко депутати, но спасихме управлението, каза още той.

„Достатъчно дълго време сме работили с Волен Сидеров, надявам се да работим и занапред”, каза пък Валери Симеонов в кулоарите на Народното събрание. Според него няма драма, че Сидеров не е подписал номинацията на новия вицепремиер. „Сидеров не гласува, значи не одобрява и не приема тази номинация, това е негово право”, изтъкна Симеонов.

Волен Сидеров каза още, че никога при срещи на „Обединените патриоти” не е ставало въпрос да оглавява листи за евроизборите, а само за общо явяване на вота.

„Никога нито във формата на парламентарната група, нито във формата на патриотичната коалиция не е ставало въпрос да водя каквито и да било листи. Единственият въпрос, който съм поставял, е бил ще бъдем ли заедно на изборите, който е много логичен. Той ме интересува наистина, защото без нашия общ успех с ГЕРБ, който да бъде по-добър от този на БСП и ДПС, отиваме на предсрочни избори”, отбеляза лидерът на „Атака”.

Той обясни, че не е присъствал в залата за гласуването на новия вицепремиер по лични причини. „Не я познавам като политик, все пак това е вицепремиерски пост, трябва да имаш политически опит”, отбеляза лидерът на „Атака”. По думите на Сидеров той е предложил да се изчака с кандидатурата за вицепремиерското място.

Парламентарните репортери забелязаха, че в пленарната зала Симеонов е седнал на мястото, на което по принцип седи Сидеров.

След връщането на Симеонов в парламента Миглена Александрова от „Атака” вече не е депутат. Това води и до преразпределение на силите в парламентарната група – 7 са депутатите на „Атака”, 9 – на НФСБ и 11 за ВМРО.