Големият режисьор Куентин Тарантино се ожени за първи път.

Той предложи брак на приятелката си Даниела Пик през лятото на 2017 г., а в сряда двамата са минали под венчилото в Лос Анджелис.

55-годишният Тарантино срещна 35-годишната певица и модел през 2009 г. на представянето на "Гадни копилета" в Израел. Скоро след това те прекъснаха връзката си, но през 2015 г. се събраха, след като режисьорът се раздели с дизайнерката Кортни Хофман.

Това е първи брак и за двамата. През 2009 Тарантино обясни защо никога преди не се е женил: "Когато правя филм, не правия нищо друго. Всичко е в името на филма. Нямам жена. Нямам дете. Нищо не може да се изпречи на пътя ми."

Новината за техния годеж излезе само осем месеца след като Тарантино обяви, че възнамерява да се пенсионира. Тогава той каза, че това ще се случи, след като режисира още два филма.

Коя е съпругата на Тарантино?

Пик стартира своята музикална кариера в началото на 21 век в дует със сестра си Шарона. Те стават известни със сингъла си "Hello, Hello", който изпяват на квалификационния рунд на националния конкурс Евровизия през 2005 г.

Сега тя развива самостоятелна кариера, след като през 2006 г. се разделят със сестра си. Едни от най-успешните ѝ песни са "More or Less" и "Love Me".

Пик се изявява и като модел. Тя редовно се появява на корици на списания, а профилът ѝ в Инстаграм е пълен със снимки от фотосесии.

Баща ѝ Цвика Пик е известен певец и композитор. Той е написал много хитове през 60-те години. Той изпълнява и еврейската версия на бродуейския мюзикъл "Коса".