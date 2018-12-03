понеделник, 03 декември 2018, 14:00 ч.

Телефонни лъжи

Мним полицай измами 12-годишен в Хасково

BNews.bg

Мним полицай измами 12-годишен в Хасково

12-годишно момче от Хасково е измамено с 5 хиляди лева.

Вчера в 13 часа в Районното управление майката на детето е съобщила, че на домашния телефон в дома им позвънил мъж, представил се за полицай. 

По схемата „съдействие на полицията“ той заблудил сина ѝ и го заплашил. Момчето събрало наличните 3700 лева, 1000 евро и 600 турски лири и както го инструктирали, ги оставил под пейка до входа на втора поликлиника в Хасково.

Образувано е досъдебно производство.

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