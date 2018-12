Big Data форум стартира в Пловдив

Как да бъде систематизиран и използван огромният обем информация, създавана всекидневно в цял свят – това е темата на форума Open Science Infrastructures for Big Cultural Data. Той събира в Пловдив учени и практици от 17 държави, занимаващи се с управлението на големи дигитални масиви от хуманитарни данни. Организатор е UCL Qatar, партньори са европейската Цифрова научноизследователска инфраструктура за изкуства и хуманитарни науки (DARIAH) и Народната библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив.

Медиен партньор е Национално издателство „Аз-буки“.

На страниците на издаваните от него научни списания, членуващи в престижни наукометрични бази, като Web of Science, ERIH PLUS, The Philosopher’s Index, CEEOL, ще бъдат публикувани доклади и разработки от форума.

Инициативата е шанс да бъдат подкрепени усилията на България за официално присъединяване към мрежата от изследователи на хуманитарни науки, използващи и разработващи цифрови инструменти и методи. Това съобщи Милена Добрева от UCL Qatar. Стоят предизвикателствата как да се създават ефективни средства за търсене в големи дигитални бази от културни данни, като част от идеята за свободен трансфер на знания, и как да се обединяват данни, подготвени в различни формати. Форумът ще разглежда и приложението на „големите“ данни за изучаване на културното наследство. Европейската дигитална библиотека Europeana вече предоставя достъп до над 58 милиона описания на културни артефакти, 116 000 от които са подадени от български институции.

Европейската комисия подкрепя електронни инфраструктури в различни области и една от тях – DARIAH-EU, специализира в средства и цифрови ресурси в дигиталната хуманитаристика. Махендра Махей от British Library Labs ще разкаже как се изгражда мост между цифрови ресурси и потребители. Д-р Ашли Бургойн от Университета в Амстердам ще говори за новите тенденции в използването на цифровизирани музикални ресурси. Проф. Даниел О’Донъл от Канада, който координира мрежата за съвременни научни комуникации FORCE11, ще обясни какво точно представляват данните в хуманитарните науки. Мястото на България в тези области и организации, подпомагането на работата на българските институции за прилагане на иновативни практики в хуманитарните изследвания също са сред темите, които ще се обсъждат в Пловдив.