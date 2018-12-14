петък, 14 декември 2018, 16:40 ч.

Постъпил е в болница

Журналистът Димитри Иванов е в болница с инсулт

BNews.bg

Журналистът Димитри Иванов е в болница с инсулт

Публицистът и преводач Димитри Иванов е прекарал инсулт и в момента се намира в болнично заведение, съобщи близкият му приятел - журналистът Тома Томов пред OFFNews .

Иванов е постъпил в болница "Свети Наум" в столицата преди два дни.

Димитри Иванов е дългогодишен журналист, публицист и преводач на световна класика. Зрителите на БНТ го помнят и като лице от "Всяка неделя" и "Панорама". Роден е на 1 януари 1932 г. в Асеновград. В момента е колумнист на вестник "Сега".

 

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