Радев от Йордания: Можем и ние да имаме център, който да внедрява най-високите технологии! Трябва да го направим!

SESAME е едно невероятно съоръжение, което показва, че когато няколко държави от региона се обединят в името на високите технологии, получат подкрепата на ЕС и на ЦЕРН, нещата са възможни. Това каза пред журналисти президентът Румен Радев, който посети Съоръжението за синхротронно лъчение за експериментални науки и приложения в Близкия изток SESAME (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East). Международният изследователски център е разположен близо до столицата Аман.



Президентът и членове на делегацията присъстваха на брифинг за съоръжението, след което го разгледаха.

„Това е нещо, за което аз лично настоявам и се боря от година и половина, в пълна подкрепа и на доц. Леандър Литов, ръководител на научния ни екип в ЦЕРН, това да стане и на Балканите. Примерът, че могат държавите да се обединят, вече е достатъчно показателен, че ние можем да подходим по същия начин - да имаме и ние център, който да внедрява най-високите технологии, който да ни позволява да извършваме изследвания в различни области на науката - физика, химия, ядрена физика - до медицина и археология. Трябва да го направим“, каза президентът Радев.



Той коментира, че когато решаваме как да инвестираме парите си, трябва да се мисли не само за магистрали.

„Да, те са жизненоважни, кръвоносната система на икономиката са, но трябва да се мисли "поне за малко мозък", за инвестиция в човешкия капитал, в наука, в лаборатории за научни изследвания, защото виждаме, че държавите вече се обединяват и правят точно това. Ние сме членове на ЕС и все още не можем да направим така, че да получим помощ за такива инвестиции, а получават страни, които не са членове на ЕС“, коментира Радев.

Той каза, че когато в началото на тази година е събрал управляващия комитет на идеята да се направи такъв център на Балканите, е предложил да се направи и сключи меморандум за разбирателство, който да подпишат всички премиери по време на срещата на върха през май в София, но това не се е случило.



„Ще продължаваме, радвам се, че имаме подкрепата и на йорданската страна, можем да сътрудничим, на проф. Хойер, който ще окаже методическа помощ, и на ЦЕРН за внедряване на технология“, каза Радев.

„Президентът ви току що посети изключително съоръжение“, каза бившият генерален директор на ЦЕРН проф. Ролф-Дитер Хойер, който добави, че то се подкрепя от осем участващи държави, които не са с лесни отношения помежду си, но в науката са заедно.



Това може да бъде модел също и за Балканския регион, каза той. Мога само да окуража балканските държави да построят подобно съоръжение, ще спечелите от това, добави Хойер.



SESAME е единственото съоръжение за синхротронно лъчение в Близкия изток и едно от около 60-те в света.