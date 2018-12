Хиляди на протест в Рим срещу по-твърдата политика на властта за приемане на мигранти

Няколко хиляди демонстранти преминаха в шествие по улиците на Рим, за да протестират срещу по-рестриктивната политика за приемане на мигранти, въведена от новото италианско популистко правителство, предаде Франс прес.



Някои от участниците в шествието носеха жълти жилетки, по примера на протестиращите във Франция. Мотото на протеста беше "Get up, Stand up, Stand up for your rights" - заглавие на известна песен на Боб Марли.



С декрета "Салвини" се анулира хуманитарната защита и се създава нова безчетна тълпа от хора, принудени да останат незаконно пребиваващи, се казва в комюнике на една от правозащитните организации.



Министърът на вътрешните работи Матео Салвини, лидер на крайнодясната Лига, стана инициатор на приемането на декрет, основната мярка в който е да се премахнат хуманитарните разрешителни за престой, издавани досега на по-уязвими групи хора - семейства или самотни жени с деца, травматизирани по време на пътуването им към Италия.



Този декрет ориентира негативните емоции на обеднелите от кризата социални слоеве към липсата на толерантност, ксенофобията и расизма, изтъкват правозащитните организации.

От 2008 година над 120 000 души са получили хуманитарни разрешителни за престой, валидни две години и които могат да се подновяват. До август тази година такива документи са издадени на 25 процента от кандидатите за убежище. След нарежданията на Салвини този процент е намалял до 17 на сто през септември, 13 на сто през октомври и едва 5 на сто през ноември.