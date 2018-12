Ново обвинение срещу Кевин Спейси за сексуално посегателство

Американският актьор Кевин Спейси е обвиняван в сексуална агресия над юноша, извършена през юли 2016 г. близо до Бостън, предадоха световните агенции, като се позоваха на информация на в. "Бостън глоуб". Актьорът ще се яви в съда на 7 януари, за да чуе официално повдигнатите му обвинения.

Сексуалното посегателство е било извършено на остров Нантъкет. Полицията на острова води разследване по случая от ноември 2017 г. Майката на юношата - журналистката Хедър Ънръх, разкри, че е подала жалба срещу звездата.

Тя разказва, че Спейси накарал сина й да пие в ресторант, а после напъхал ръката си в панталона му и го опипал. Агресията приключила едва когато актьорът станал от масата, за да отиде до тоалетната. Жена, която станала свидетел на случилото, се притичала на помощ на младежа, който бил видимо потресен. Тя го посъветвала да избяга от ресторанта и той послушал съвета й.



Майката на младежа разказа още, че първоначално синът й не подал жалба, защото бил много изплашен и притеснен. Но когато на бял свят излязоха други обвинения срещу Спейси, отправени от други мъже, той решил да разкрие какво му се е случило.

Срещу Спейси се водят разследвания за сексуални посегателства в Лондон и Лос Анджелис. Заради скандала Спейси беше изгонен от сериала "Къща от карти" и от филма "Всичките пари на света".



Същевременно в Twitter Спейси публикува видеообръщение от името на Франк Ъндърууд, неговия персонаж от "Къща от карти", предадоха световните агенции. Видеото е озаглавено Let me be Frank (в превод: "Позволете ми да бъда откровен", но и игра на думи, която може да се преде като Оставете ме да бъда Франк).



Във видеото Спейси възприема интонацията на циничния политик готов на всичко, за да разгроми противниците си, и се обръща директно към зрителя. Заснет в кухня, облечен с престилка с щампа на дядоколедовци, Спейси, намеква във видеото, че хората не трябва да вярват на всичко, което чуват за него.

"Знам какво искате. Разбира се нас се опитаха да ни разделят, но между нас има нещо силно и властно. Ние - ти и аз - сме споделяли всичко един с друг, аз ти разказах за моите най-потайни и мрачни тайни. Показах ти на какво са способни хората, шокирах те с моята откровеност, като при това по-скоро ти отправях предизвикателства и те заставях да се замислиш", казва Спейси във видеото, обръщайки се към зрителя.



"Знам, че искаш да се върна", допълва той. "С всеки ден у мен расте увереността, че съвсем скоро ти ще узнаеш цялата истина", предупреждава той. "Ако аз не съм плащал за нещата, които ние и двамата знаем, че съм извършил, със сигурност няма да платя за нещата, които не съм направил", добавя Спейси.



Засега студио Нетфликс, създател на филма "Къща от карти" отказва да коментира видеото.