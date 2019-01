Канада дава убежище на саудитско момиче

Канада ще даде убежище на 18-годишно саудитско момиче. В това увери премиерът Джъстин Трюдо, съобщиха световните информационни агенции.

Според изявлението му, Отава ще я приеме като бежанка, съгласно молбатана Комисариата за бежанци към ООН.

I would like to thank you people for supporting me and saiving my life. Truly I have never dreamed of this love and support

You are the spark that would motivate me to be a better person❤️❤️❤️

Къде ще отиде момичето се превърна в тема за много спекулации.

Австралия също е обмисляла да даде статут, но Канада е действала по-бързо, съобщават от ООН. Според тайландските власти момичето само е предпочело Канада.

Daily Mail Australia по-рано публикува интервю с бежанката, в което тя заявява, че е щастлива с новия си живот и съобщава, че ѝ е осигурен апартамент, въпреки че няма представа къде се намира той. Впоследствие информацията бе опровергана от австралийските власти.

Случаят на Рахаф нашумя, след като тя избяга в Тайланд, за да се спаси от собственото си семейство. Момичето се барикадира в хотелска стая в Банкок, от страх, че нейните роднини ще окажат натиск.

Тя обяви, че няма да напусне стаята, докато ООН не даде статут на бежанка. Саудитското посолство ще ме върне в страната ми насила, написа тя в "Туитър".

Тайландските имиграционни власти са съобщили, че тя вече е заминала за Канада. Първо Рафах е отлетяла от Банкок за Сеул, откъдето ще продължи пътя си за Отава.

Банкок обяви, че саудитката напуска страната в добро физическо и психическо състояние.

В профила си в "Туитър" Рахаф благодари на всички за подкрепата и признава, че никога не е усещала толкова много подкрепа.

"Никога не позволявайте на никого да пречупи крилата ви. Вие сте свободни, борете се за правата си", пише тя.

Саудитката е споделила всички новини около решаването на нейния казус, като сред публикациите и карикатура, представяща саудитски дипломати като убийци. Карикатурата напомня за случая с журналиста Джамал Кашоги, убит в посолството в Турция, който навлече на Кралството международен натиск и обвинения.