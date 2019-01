Бултрасите заляха цял Пловдив с транспаранти: Бойко, "Колежа" кога?

Феновете на Ботев Пловдив решиха да напомнят за болката си - стадион "Христо Ботев", в деня на откриващото щоу за Европейската столица на културата. Бултрасите заляха града с плакати, на които има директни въпроси към министър-председателя Бойко Борисов.

Преди дни феновете на най-стария футболен клуб у нас се събраха на среща-разговор за избистряне на бъдещето на Колежа. Не сбирката присъства и кметът на Пловдив инж. Иван Тотев.

Ето какво питат с плакати феновете на Ботев: "Бойко, Колежа- кога?", "Европейска столица, без европейски стадион???", "Цял град гори, Колежа да се построи!", "Пловдив се нуждае от стадион "Христо Ботев"", "Botev Plovdiv football club needs it\'s home back", "Plovdiv needs "Hristo Botev"stadium", "Кoлежа- страст, любов, вълнение! Нека тук расте следващото поколение!".