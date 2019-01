Крис Прат се сгоди за Катрин Шварценегер

Бурният романс между американския актьор Крис Прат и Катрин Шварценегер доведе до годеж, предаде Асошиейтед прес. Звездата от „Пазители на галактиката“ публикува снимка на своята 29-годишна любима с годежния пръстен в Instagram и написа: "Мила Катрин, толкова съм щастлив, че каза "Да!". Катрин е най-голямата дъщеря на Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър, уточнява БТА. Наред с изявите си като журналистка и блогърка, красавицата е авторка и на няколко книги.



Сред тях са детската книжка "Маверик и аз", издадена през 2017 г., и книгата за положително самочувствие, издадена през 2010 г. със заглавие: "Разтърси това, което имаш: тайни да обичаме своята вътрешна и външна красота от някого, вече минал по този път" (Rock What You've Got: Secrets to Loving Your Inner and Outer Beauty from Someone Who's Been There and Back).[Катрин Шварценегер]

Катрин Шварценегер Gulliver/Getty ImagesКрис Прат е на 39 години. Той се разведе с актрисата Ана Фарис през 2017 г. след почти деветгодишен брак. Те имат син Джак, роден през август 2012 г.