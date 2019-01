„ОСКАРИ” 2019: Кои са номинираните?

Американската академия за театрално и филмово изкуство обяви номинациите за „Оскар” на церемония в Лос Анджелис.

За най-добър филм ще се състезават:

„Черната пантера”, „Черен в клана”, „Бохемска рапсодия”, „Фаворитката”, „Зелената книга”, „Рома”, „Роди се звезда”, „Вице”.

За най-добър актьор (главна мъжка роля) ще се борят: Крисчън Бейл за ролята си във филма „Вице”, Брадли Купър за „Роди се звезда”, Уилям Дефо за „Вратата на вечността”, Рами Малек за „Бохемска рапсодия”, Виго Моргенсен за ролята му в „Зелената книга".

За най-добра актриса(главна женска роля) са номинирани: Ялица Апарисио за ролята ѝ в „Рома”, Глен Клоуз – за „Съпругата”, Лейди Гага за „Роди се звезда”, Оливия Коулман- „Фаворитката”, Мелиса Маккарти – „Ще можеш ли да ми простиш някога?”

За най-добър чуждоезиков филм номинирани са: Capernaum (Ливан), Cold War (Полша), Never Look Away (Германия), Roma (Мексико), Shoplifters (Япония).

Най-дългоочакваното и бляскаво събитие във филмовите среди – връчването на наградите "Оскар" за 2019, ще бъде предавано директно в ефира на KINO NOVA на 24 февруари 2019 година след полунощ. Филмовият канал ще излъчва церемонията ексклузивно за България през следващите 3 години. Кои ще са отличените от Американската академия за киноизкуство този път – предстои да разберем съвсем скоро. Освен да станат свидетели на церемонията по KINO NOVA, зрителите ще могат да проследят най-интересните моменти от подготовката с ексклузивни интервюта и репортажи по NOVA.

