Шеметно завръщане на Backstreet Boys

Идолите на тийнейджърите от 90-те правят шеметно завръщане на музикалната сцена. Те дори издадоха нов албум, който оглави класацията на "Билборд" за продажба на албуми. "DNA" е първият номер едно албум на групата от близо 20 години! Същевременно тавата им е номер 1 и в Канада, като влезе в Топ 10 и в други 10 държави! Редом до този успех не можем да пропуснем и турне шоуто им в Лас Вегас, което вече е към края си. Но момчетата, по които въздишахме миналия век се стягат за още по-голяма световна обиколка Dna World Tour. Ласкателствата за бой бандата с днешна дата звучат доста надъхващо и любопитно. “Първата им песен в Хот 100 от 11 години насам. Първата им Грами номинация от 17 години. Най-мащабното им арена турне от 18 години”, отсъждат от Entertainment Weekly. “Основната причина, поради която Backstreet Boys така успешно се завърнаха на музикалната сцена – масивно турне, номинация за Грами – е музиката! А ‘DNA’ даде сериозна заявка за един от най-силните албуми на 2019-та година“, констатират от Newsday “DNA е наистина вълнуващ албум. Той смесва съвременен електро синт-поп с класическото звучене на Backstreet Boys от 90-те години”, пише мъжкото списание Esquire, а от ELLE заявяват: “Прилепчиво поп удоволствие… съвършени хармонии… Backstreet's back, alright”. “От една страна албумът DNA остава верен на стила на групата – мелодичен поп със завладяващи вокални хармонии, а от друга, песните и цялата продукция са в крак със съвременната радио среда. Албумът доказва, че 25 години по-късно, BSB знаят много добре какво правят“, рецензират от Billboard. “DNA” е десетият студиен проект на групата и включва песни, написани от Lauv (Charli XCX), Andy Grammer, Stuart Crichton (DNCE) и Mike Sabbath (J Balvin). Официални сингли от албума до момента са: "Don't Go Breaking My Heart", "Chances" и "No Place". Песента “Chances” е написана от вокалиста на групата One Republic - Райън Тедър и поп звездата Шон Мендес. Вижте видеото към сингъла...