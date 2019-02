Може ли Тръмп да наложи мита на внасяните в САЩ автомобили?

Дали американският президент Доналд Тръмп ще се позове на опасенията за националната сигурност и ще наложи наказателни мита на колите, внасяни от Европа? Никой в Европа не знае, но мнозина са обезпокоени.



Ето някои въпроси, свързани този проблем.



Тръмп даде ясно да се разбере от самото начало, че е готов да използва митата, за да поправи търговските дисбаланси, които вижда. Сега европейските автомобилорпоизводители се чудят дали е техен ред да понесат удара.



Малко след като пое властта, Тръмп намекна, че е готов да наложи мито от 35% на внасяните от Германия автомобили. Оттогава Volkswagen, BMW и техните конкуренти се чудят дали ще изпълни заплахата си. Много зависи от това как Тръмп реагира на доклада, който той възложи, за да се изясни дали големият внос на коли представлява заплаха за националната сигурност.



Колко са големи митата в момента?



В момента има мито от 2,5 % за колите внасяни в САЩ. Вносът в ЕС се облага с 10% мито, а в Китай - с 15%. Ако според доклада на министерството на търговия дисбалансът в търговията с автомобили подкопава националната сигурност, тогава президентът има правомощията да наложи специални мита.

Докладът, чиито заключения все още не са оповестени публично, бе предаден на президента в неделя. Не е ясно кога той ще реагира, макар че европейските лидери изглежда се готвят за лоши новини. През последните месеци Тръмп намекна за евентуално въвеждане на мита от 25 %.

Колко важен е американският износ за германските автомобилопроизводители?



Асоциацията на германската автомобилна промишленост (VDA) посочва, че германските компании са произвели 16,5 милиона коли миналата година, 5,1 милиона от тях - в Германия. Те са продали 1,34 милиона коли в САЩ.

Porsche особено много разчита на американския пазар. Компанията продава всяка четвърта кола в САЩ, където прави една трета от печалбата си. BMW продава 17 % от колите си в САЩ, Mercedes - 14%, Audi - 12%, Volkswagen- 6%.



Излагат ли на риск германските автомобилопроизводители американски работни места?



За американските производители конкуренцията от Япония и Германия е много голяма. Американският пазарен лидер GM в момента съкращава работни места. От друга страна BMW, Mercedes и VW са произвели около 750 000 коли в САЩ миналата година и дават работа на 118 000 души, включително на работещи като доставчици.



Заводът на BMW в Спартанбърг е вторият по натовареност след завода в Шънян в Китай. Всички автомобили с висока проходимост на компанията - от X4 to the X7 - се произвеждат там, включително тези за износ в Европа и Китай.



Mercedes също прави по-големите си високопроходими автомобили в завода си в САЩ в Тускалуса, включително GLS, GLE и GLE Coupe, които се изнасят за всички пазари, както и автомобилите C Class за продажба в САЩ.



Дали германските производители могат да прехвърлят повишения разход върху клиентите?



Всъщност не, като се имат предвид подобни случаи в миналото. Когато Китай наложи мито от 40% върху автомобилите, внасяни от САЩ, които през декември бяха понижени, BMW и Mercedes повишиха продажните си цени в Китай съвсем малко. Останалото просто изяде печалбата.

Щефан Брацел, директор на Центъра за управление на автомобилния сектор, отбелязва, че клиентите са чувствителни към промените на цените. Когато американското правителство намали стимулите, които насърчаваха покупките на автомобилите Tesla, продажбите пострадаха.

"Не е толкова лесно, дори в сектора на луксозните автомобили," каза той.



А германските заводи в Мексико?



Германските автомобилопроизводители имат някои големи заводи там, а Тръмп неотдавна основно промени мащабно търговско споразумение с Мексико и Канада, което се очаква да бъде ратифицирано от американския Конгрес. Американските производители на коли също внасят много части от Мексико.

Audi произвежда високопроходимия Q5 в Мексико. Моделът покрива една трета от продажбите на Audi в САЩ.



Кога може да очакваме мита?



Ако министерството на търговията даде зелена светлина, Тръмп има 90 дни да вземе решение. Трябва обаче да се имат предвид и други променливи като например евентуални ответни мита от ЕС.



Възможно е Тръмп да наложи митата по-скоро с надеждата да подсили преговорната си позиция, както направи с налагането на митата върху европейския алуминий и стомана.



Брацел отбелязва, че Тръмп е съсредоточен върху целия търговски баланс, което означава, че може да използва заплахата за автомобилните мита, за да получи отстъпки в търговията със селскостопански продукти например.



Укрепва ли Тръмп американския автомобилен сектор?



BMW спря производството на X3 в Спартанбърг, като премести производството в Китай и Южна Африка. Същевременно BMW проучва възможността да прави двигатели в САЩ, а VW обсъжда идеята да произвежда електромобили в Щатите.



Всеки разбира какво се случва тук: Ако искаш да продаваш коли в тази страна, тогава трябва да бъде запазена добавената стойност, каза Брацел.

Например преди десетилетие, когато Toyota изпреварваше американските производители, за да се превърне в един от водещите световни автомобилопроизводители, и тогава имаше натиск от правителството. Toyota отговори като разшири производствените си капацитети в САЩ.