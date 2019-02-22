Задържаха тийнейджър, ударил момче в двора на училище

Тийнейджър, ударил момче в двора на училището в село Градина, е задържан за едно денонощие в полицейския арест.



Сигналът е получен около 17.30 часа на 21 февруари, а на него се отзовали първомайски полицаи. На място било установено, че 16-годишен младеж ударил в лицето 13-годишно момче, което не е сериозно пострадало.



В рамките на предварителна проверка се изясняват причините и обстоятелствата около случилото. Материалите са докладвани в Районна прокуратура-Първомай.