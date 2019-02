Български трибагреник на сцената на "Оскарите" - "Зелената книга" спечели приза за най-добър филм

"Зелената книга" с участието на българския актьор Димитър Маринов е големият победител на 91-вата церемония по раздаването на най-престижните отличия в света на киното - "Оскар". Лентата беше обявена за най-добър филм, а статуетките на екипа връчи холивудската звезда Джулия Робъртс.

Оливия Колман и Рами Малек грабнаха "Оскари" за най-добра актриса и най-добър актьор. Колман беше отличена за ролята й на кралица Анна Стюарт във филма "Фаворитката", а Малек грабна статуетка за превъплъщението си във Фреди Меркюри в "Бохемска рапсодия".

За най-добър режисьор беше отличен Алфонсо Куарон за филма "Рома".

Церемония по връчването на наградите "Оскар" в Лос Анджелис започна с изпълнение на "Куин" с Адам Ламбърт, които разтърсиха залата с парчетата We will rock you и We are the champions.

Веднага след това беше връчена и първата статуетка - Реджина Кинг за най-добра актриса в поддържаща женска роля за изпълнението й във филма "Ако Бийл стрийт можеше да говори".

След това беше връчен призът за най-добър документален филм "Free Solo". Той е посветен на катерача Алекс Хонълд - единственият в света, искачил без въжета скалата Ел Капитан в националния парк Йосемити в САЩ.

Екипът Грейк Кенън, Кейт Биско и Патриша Декейни грабна "Оскар" за най-добър грим и прически за филма "Вице", предаде Канал 3.

Отличието за най-добри костюми отиде при Рут Картър, дизайнер на "Черната пантера".

"Най-после, дадоха ми го. Доста си почаках... Благодаря за това, че давате възможност на жените да бъдат напред... този Оскар е за 90-годишната ми майка в Масачузец. Майко, ти си истинският супергерой за мен", каза Картър, цитиран от Нова телевизия.

Дженифър Лопес и Крис Евънс връчиха наградата за най-добри декори. Грабнаха я Хана Батлар и Джей Харт за "Черната пантера". Това е първата номинация за Батлар, която е и първата афроамериканка номинирана в тази категория. За Джей Харт е трета номинация и първи "Оскар".

За операторско майсторство "Оскар" грабна Алфонсо Куарон, който освен режисьор, е и оператор на филма "Рома". Той спечели и приза за най-добър чуждоезичен филм.

Призовете за звуков монтаж и за звуков микс грабна лентата, разказваща живота на легендата Фреди Меркюри "Бохемска рапсодия".

Последва още една безценната статуетка за екипа на "Бохемска рапсодия". Този път награденият бе Джон Отман в категорията за най-добър монтаж.

В категорията "Най-добър актьор в поддържаща роля" триумфира Махершала Али за превъплъщението му в пианиста Дон Шърли в филма "Зелената книга". Като музикант от групата на Шърли в лентата се изявява и българинът Димитър Маринов.

Като най-добър анимационен филм беше отличен "Спайдър-мен: В Спайди-вселената". Той е фокусиран върху Майлс Моралес - героят, който има сили, близки до тези на Спайдърмен, но е способен да става невидим и да изстрелва отровно жило, с което да парализира враговете си.

"Оскар" за късометражен анимационен филм взе "Бао", а за късометражен документален – "Точка. Край на изречението".

Призът за най-добри визуални ефекти отиде при "Първият човек". А за най-добър игрален късометражен филм – при "Skin".

Наградата за най-добър оригинален сценарий отиде при "Зелената книга", а за най-добър адаптиран сценарий – при "Черен в клана".

Шведският композитор Лудвиг Горансон беше отличен в категорията "Най-добра оригинална музика" за работата си в "Черната пантера".

Звездата на световната музикална сцена Лейди Гага спечели "Оскар" за най-добра оригинална песен за "Shallow" от филма "Роди се звезда".

Певицата прие статуетката със сълзи в очите. Малко по-рано тя и екранният ѝ партньор Брадли Купър изпълниха песента на сцената на "Оскарите" и изправиха публиката на крака.