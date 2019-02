Яна Средкова и Анна Стефанова събраха над 3000 лева за Фондация "Нашите недоносени деца“ на благотворителен концерт

Мисис България 2018 World Яна Средкова и Анна Стефанова Мисис България 2017 Europe, събраха над 3000 лева на благотворителен концерт. Средствата ще бъдат дарени на Фондация "Нашите недоносени деца“.

Над 300 гости присъстваха на благотворителния концерт, който се проведе снощи в столичния клуб Планет. Събраните средства ще бъдат предоставени за нуждите на преждевременно родени деца и техните родители, обявиха организаторките на събитието –Яна Средкова и Анна Стефанова.

Присъстващите станаха свидетели на зрелищен спектакъл, по време на който се разигра и търг. В програмата взеха участие Кристина Димитрова, Христина Дънкова, Цвети Радойчева, Симона Загорова, Магда, Диона, Жоро, Благо Борисов, Дани Моллов, Паскал, дует Експоуз Никол Тодорва, Артур Надосян, Начо Паскал, Сандра Александрова. Водещи на събитието бяха Гергана Малкоданска и Дони Чачова.

Освен, че се забавляваха, гостите изразиха задоволството си, че са имали възможността да се включат в благотворителното събитие и да дадат своята лепта за благородната кауза. Сред тях се откроиха адв. Биляна Тончева, Меги Савова, София Паскалева, Руслана Канева, Евгени Минчев, Виолета Милушева, Кристина Петросян, Ники Кънчев, Aнета Паскалева, Анелия Иванова, Нели Пандилова, Нели Иванова и много други приятели, които подкрепиха Яна Средкова и Анна Стефанова в благородното им начинание.

Снимки: Теодор Атанасов – „Качество, дизайн и точност“.

Яна и Анна благодарят и на спонсорите на събитието:

Fethian cosmetic. Lock the moment, Бюти студио ТЕРМИНАЛ 3, Elegant, Makri Design, Екатерина Ташева или г-жа Череша- детска фотография, Десислава Щебетовска – рисувани шалове от коприна, Хотел Кемпински гр. Банско, Body Talk, One meter chocolate, Премиум Хелт продуктс, Хотел Elate Plaza, Model your body, ФЕМ КЛИНИК, Estrella Couture, INSTINCT Store.