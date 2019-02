Лейди Гага и Мадона се сдобриха

Дългогодишна вражда, която датира още от началото на века, загърбиха Лейди Гага и Мадона. Двете неведнъж се обвиняваха в плагиатство, а изпълнителката с по-дълъг стаж сподели още в началото на музикалната кариера на Гага, че явно колежката й се опитва да я имитира. Тя директно я обвини, че по този начин по-лесно и по-бързо се опитва да се сдобие със славата, за която Мадона се е борила в продължение на години. От своя страна партньорката на Брадли Купър отсече, че за разлика от Мадона тя сама си пише песните и се счита за творец, който е доста различен от материалното момиче. Критици наливаха масло в огъня като откриваха доста прилики между песента на Гага Born This Way и Express Yourself на Мадона. Днес обаче враждата изглежда е в миналото, след като двете пуснаха своя снимка в социалните мрежи, на която позират прегърнати. Попкралиците са били заедно на едно от многобройните партита след раздаването на наградите Оскар. Фотото веднага събра стотици харесвания, а една от първите които го сподели, бе българката Дарина Павлова. Вдовицата на Илия Павлов, която е завършила актьорско майсторство, отблизо следи случващото се в Холивуд.