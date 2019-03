Кийт Флинт от The Prodigy се е самоубил

"Не мога да повярвам, че го изричам, но нашият брат е отнел живота си през уикенда", потвърди основателят на групата Лиъм Хаулет

Основателят и фронтмен на британската група The Prodigy Лиъм Хаулет съобщи, че вокалистът на бандата Кийт Флинт се е самоубил, се казва в Инстаграм акаунта на състава."Новината съответства на действителността. Не мога да повярвам, че го изричам, но нашият брат Кийт е отнел живота си през уикенда. Аз съм шокиран и дяволски съкрушен, сърцето ми е разбито. Почивай в мир, твоят брат Лиъм", написа Хаулет под снимката на Флинт.

Тялото на Флинт беше открито по-рано в понеделник в дома му в графство Есекс в югоизточната част на Англия, припомня БТА. Музикантът беше на 49 години.

Електронната група The Prodigy беше основана през 1990 година. Първата песен на Флинт със състава The Prodigy беше "Firestarter" от 1996 година. След излизането на сингъла той се задържа три седмици в челната позиция на британската класация. Бандата е издала 7 студийни албума, последният от които бе "No Tourists".

От основаването си The Prodigy продават над 30 милиона плочи по целия свят и са носители на множество награди, между които две награди "БРИТ" и пет на MTV. Номинирани са и за две награди "Грами".