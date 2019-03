София Паскалева атакува „Mrs. Top of the World“ с блестяща визия

„Мисис България Top of World 2018“ София Паскалева поддържа тялото и лицето си с апарати на LPG в Студио за здраво тяло - Body T@lk

„Мисис България Top of World 2018“ София Паскалева ще представи България на международния конкурс „Mrs. Top of the World“, който ще се проведе в Латвия. Красавицата ще отпътува за Рига, където ще се бори за короната в конкуренцията на омъжени дами от цял свят – носителки на короната „Mrs. Top of the World“.

Конкурсът ще се проведе от 29 май до 3 юни, а София вече е в трескава подготовка.

От студио Body T@lk издават как поддържат блестящата визия на София и разкриват ексклузивно процедурите на които се подлага красавицата.

Студиото разполага с 2 от най-новите апарати на LPG:

АПАРАТИ LPG : CELLU M6 INTEGRAL & CELLU M6 ENDERMOLAB

Апаратите са от най-новото поколение апарати на LPG и предоставят най-модерните Lipomassage и Endermolift техники за прецизна работа и резултати за лице и тяло.

LPG е 100% естествена, механична, клетъчна стимулация, която обновява по естествен път клетъчната активност! LPG техниката е единствената механична, естествена и неагресивна техника, която незабавно разгражда мастните натрупвания и стяга отпуснатата кожа.

КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ ОТ LPG МАСАЖА?

При LPG масажа мазнините се освобождават по-лесно, фигурата видимо е по-оформена, излишните натрупвания ги няма, особено тези от които винаги сте искали да се отървете. Увеличаване разграждането на мазнини с 70%.

LPG масажът спомага за стягането на кожата след раждане като активира фибробластите и се усилва поддържащата мрежа от колагенови и еластинови нишки, което тонизира и стяга кожата. Ето защо LPG масажа е ефективен за премахване на корема след раждане.

РЕЗУЛТАТИ:

премахване на мастни натрупвания, които не се повлияват от спорт и диета;

намаляване на обиколка в определена зона;

стягане на отпусната кожа;

елиминиране на задръжката на течности в долни крайници по време на бременност;

възстановяване след бременност;

намаляване на симптомите на венозна недостатъчност;

травматични отоци;

терапия преди и след липосукция;

терапия за изглаждане на целулита;

терапия за стягане и оформяне на контура;

Mobilift® M6 на LPG - ЛИФТИНГ от ново поколение.

LPG е единствената в света механична техника с научно доказано увеличаване на хиалуроновата киселина в кожата с 80% !!!!

Ergolift на LPG работи в различни дълбочини на кожата благодарение на последователните, ритмични всмуквания на кожна гънка. Клетките се стимулират благодарение на различната скорост на пулсациите.

"Обширно, строго научно изследване доказва, че механичната стимулация помага на кожата да увеличи производството на собствената си хиалуронова киселина с 80% "

Новият накрайник за работа Ergolift (Ерголифт) въздейства ефективно върху основните причини за стареене на кожата.

Разграденият на фрагменти колаген се отстранява два пъти по-бързо, което води до синтеза на нов колаген, който уплътнява по-добре кожата с 23% и изглажда бръчките по нейната повърхност. Бръчките намаляват с 21%. Естественият синтез на еластин се увеличава с 46%.