Дуети между звездите на България и Македония

На 03.06.2019г., в зала „Витоша“ на Х-л „Маринела“ , се проведе пресконференция по повод One Love Tour 2019г.. На конферентната маса бяха продуцентите от „Междинна станция“ - Андрей Арнаудов и Иван Христов, македонските им партньори от „Иноватива груп“ - Саня Николич-Маринкович и Марко Маринкович-Слаткаристика , както и част от изпълнителите в One Love Tour 2019 – Владимир Ампов – Графа, Next Time, Михаела Филева, Орлин Горанов, Димитър Господинов - участник от Фермата и Ирена Тодорова - изпълнителен директор на регионален център София - ЮНЕСКО. Присъстваха журналисти от водещи медии в България и Македония. Пресконференцията стартира с официалния промо клип, в който гостите видяха кадри от фестивала през 2018г. и какво предстои през тази година. Андрей Арнаудов сподели, че за трета поредна година, с общи усилия, продължават да реализират One Love Tour , който се наложи като много успешен проект, приет с огромен интерес и в двете държави.

През 2019г. фестивалът отново ще е напълно безплатен и със свободен вход. Дванадесет часова богата програма, включваща различни стилове музика с най- популярните изпълнители от двете държави , фолклор, детски театър и целодневни активности . Водени от идеята да възродят и запазят традициите, по време на фестивала, в градовете в България и Македония, отново ще бъде изградена „Алея на занаятите“. И тази година посетителите ще имат възможност, да се запознаят от близо с магията на древното, пъстро и живо наследство. „Алея на занаятите“ се реализира със съдействието на Регионален център София - ЮНЕСКО.

За втора поредна година най-голямата атракция, по време на One Love Tour 2019, ще е импровизираната „Арена на дуелите“ от Фермата. Ще се даде възможност, на хора извън телевизионния формат, да премерят сили с част от участниците от Фермата, с публични личности и помежду си. Продуцентите на турнето благодариха на БТВ, че отново подкрепят идеята им и заедно ще я реализират. Генерален спонсор на One Love Tour е „Минстрой Холдинг“, официален застраховател на фестивала е „Евроинс“, а фирмите подкрепили проекта са : „АДИС“ ЕООД, „Загорка“ АД, “URBO” „Юлен“ АД, Фондация „Българска памет“, Хотел „Маринела“. Гостуванията на One Love Tour в градовете, се реализират със съдействието на: Министерство на външните работи на Република България, Община Банско, Община Бургас, Община Варна, Община Стара Загора, Община Скопие, Община Струмица, Община Крива Паланка.

Фестивалът One Love Tour стартира на 20 юли в гр.Банско, 15 август – гр.Струмица, 25 август – гр. Крива Паланка, 07 септември – гр.Бургас, 14 септември – гр.Варна, 21 септември – гр.Скопие и завършва на 05 октомври за празника на града в Стара Загора.

Във вечерните концерти ще вземат участие: Владимир Ампов – Графа, Слаткаристика, Next Time, Михаела Филева и Орлин Горанов. Във всеки град ще има гостуващи изпълнители, а водещ на фестивала ще е Ники Станоев.

През 2019г., продуцентите на One Love Tour ще реализират още една идея, вдъхновена от желанието за взаимност и общи проекти на изпълнителите, част от фестивала. Обединявайки феновете и звездите на двете държави, те популяризират културата и творчеството в двете посоки, като отварят вратите на изпълнителите и за двата пазара. За да подсилят влиянието и ефекта от вечерните концерти, тази година, те инициират създаването на дуети между участниците. Очаквайте запомнящи се и оставащи в историята хитове. Целта им е One Love Tour да бъде традиция и символ на любовта, културата и изкуството на двете държави, обединени на едно място - заедно! Преди броени дни се състоя записът на съвместното парче на Графа и Next Time. Хитът на Слаткаристика и Скандау – “Dinero” вече завладя класациите и в двете държави. Предстоят дуетните премиерите на: Графа и Слаткаристика, Михаела Филева и Next Time.

Очакваме Ви на фестивала One Love Tour 2019!