вторник, 18 юни 2019, 12:00 ч.
Домашният любимец на младия мъж също не е оцелял
УЖАСЯВАЩО! Мълния уби момче, докато разхожда кучето си в „Люлин“
BNews.bg
Мълния е убила 20-годишно момче, докато разхожда домашния си любимец в столичния квартал „Люлин“.
Инцидентът е станал между блоковете снощи.
Веднага е извикан екип на Спешна помощ. Момчето е откарано към „Пирогов“, но е починало непосредствено преди да бъде вкарано в Противошокова зала.
Домашният любимец на младия мъж също не е оцелял.
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