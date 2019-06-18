УЖАСЯВАЩО! Мълния уби момче, докато разхожда кучето си в „Люлин“

Мълния е убила 20-годишно момче, докато разхожда домашния си любимец в столичния квартал „Люлин“.

Инцидентът е станал между блоковете снощи.

Веднага е извикан екип на Спешна помощ. Момчето е откарано към „Пирогов“, но е починало непосредствено преди да бъде вкарано в Противошокова зала.

Домашният любимец на младия мъж също не е оцелял.