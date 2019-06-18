вторник, 18 юни 2019, 12:00 ч.

Домашният любимец на младия мъж също не е оцелял

УЖАСЯВАЩО! Мълния уби момче, докато разхожда кучето си в „Люлин“

BNews.bg

УЖАСЯВАЩО! Мълния уби момче, докато разхожда кучето си в „Люлин“

Мълния е убила 20-годишно момче, докато разхожда домашния си любимец в столичния квартал „Люлин“.
Инцидентът е станал между блоковете снощи. 

Веднага е извикан екип на Спешна помощ. Момчето е откарано към „Пирогов“, но е починало непосредствено преди да бъде вкарано в Противошокова зала.

Домашният любимец на младия мъж също не е оцелял.

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари

България

Всички новини от България

Последни Най-коментирани Най-четени