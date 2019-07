"Хотелиер" от Слънчев бряг бие израелски туристки!-вижте скандалното видео

Скандално видео, в което представител на 4-звездния хотел Best Western Plus Premium Inn в Слънчев бряг налита на бой на израелска туристка пред очите на детето й, шокира Израел и нанесе тежки репутационни щети на българския туризъм.

В медиите в Израел, а и в социалните мрежи, се разпространява със скоростта на светлината историята на две жени с деца от Тел Авив, направили си резервация за лукс апартамент в 4-звездния Best Western Plus Premium Inn в Слънчев бряг. Дамите заплащат предварително, но когато пристигат в хотела за своята ваканция, се оказва, че апартаментът им вече е зает от други хора.

Тогава представител на хотела, а според медии в Израел – и негов собственик, предлага на израелците да ги настани в стая за 3-ма човека в друг хотел, тъй като в този няма места. Когато жените категорично отказват, се стига до грозни реплики, обиди и даже трагикомичен опит на родната мутра-хотелиер да изрита една от жените.Цялото срамно за българския туризъм, а и общество, видео може да изгледате във фейсбук на адреса на израелската телевизия "Морнинг нюз":