Опасност от пожари в 10 области днес

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила на места в 10 области на страната за 25 август, сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът обхваща територии от областите София, София - град, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Перник, Пазарджик и Благоевград.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.