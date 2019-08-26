неделя, 25 август 2019, 13:30 ч.

Екстремален индекс за пожароопасност

Опасност от пожари в 10 области днес

BNews.bg

Опасност от пожари в 10 области днес

Екстремален индекс за пожароопасност е в сила на места в 10 области на страната за 25 август, сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Индексът обхваща територии от областите София, София - град, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Хасково, Перник, Пазарджик и Благоевград.

Екстремалният индекс означава, че са възможни бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.

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