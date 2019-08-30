Ясни са съперниците на "Лудогорец" в груповата фаза на Лига Европа

"Лудогорец" ще участва в група "H" на Лига Европа. Българският шампион ще мери сили с ЦСКА (Москва), "Еспаньол" и "Ференцварош" (Унгария). Това отреди жребият днес на специална церемония в Княжество Монако.

Първите мачове са на 19 септември. Финалът на сезон 2019/2020 ще се изиграе в град Гданск (Полша).

Ето и разпределението по групи:

Група A: "Севиля" (Испания), "Апоел" (Кипър), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург)

Група B: "Динамо" Киев (Украйна), "Копенхаген" (Дания), "Малмьо" (Швеция), "Лугано" (Швейцария)

Група C: "Базел" (Швейцария), "Краснодар" (Русия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция)

Група D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ Айнховен (Холандия), "Розенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия).

Група E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Рен" (Франция), ЧФР Клуж (Румъния)

Група F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" Франкфурт (Германия), "Стандарт" Лиеж (Белгия), "Витория" (Португалия)

Група G: "Порто" (Португалия), "Йънг Бойс" (Швейцария), "Фейенорд" (Холандия), "Рейнджърс" (Шотландия)

Група H : ЦСКА Москва (Русия), "Лудогорец" (БЪЛГАРИЯ), "Еспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Унгария)

Група I : "Волфсбург" (Германия), "Гент" (Белгия), "Сент Етиен" (Франция), "Олександрия" (Украйна)

Група G: "Рома" (Италия), "Борусия Мьонхенгладбах" (Германия), "Истанбул ББ" (Турция), "Волфсбергер" (Австрия)

Група K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Уулвърхептън" (Англия), "Слован" Братислава (Словакия)

Група L: "Манчестър Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сърбия), АЗ "Алкмаар" (Холандия)