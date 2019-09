Намериха мъртвото тяло на известна рок звезда

Намериха мъртъв фронтменът на рокгрупата The Cars Рик Окасек. 75-годишният рокмузикант е бил открит в апартамента си в Манхатън около 16 часа вчера, предаде Асошиейтед прес.

По първоначална информация няма признаци за извършено престъпление. Причината за смъртта предстои да бъде установена от експерти.

Сред златните хитове на групата от края на 70-те и от 80-те са Just What I Needed, Shake it Up и Drive. Рокбандата бе въведена миналата година в Залата на славата на рокендрола.