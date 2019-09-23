понеделник, 23 септември 2019, 10:00 ч.
Инцидент
Автомобил помете пешеходец край летище Варна, той загина на място
BNews.bg
Инцидентът е станал снощи.
Възрастен мъж почина на място, след като беше пометен от автомобил. Инцидентът е станал снощи около 23.30 часа в района на летище „Варна”. Това съобщиха от местната полиция.
При качване на АМ „Хемус” возилото, управлявано от 54-годишен мъж блъска пешеходеца.
Изясняват се причините и обстоятелствата около инцидента. По случая е образувано досъдебно производство.
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