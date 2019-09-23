Автомобил помете пешеходец край летище Варна, той загина на място

Възрастен мъж почина на място, след като беше пометен от автомобил. Инцидентът е станал снощи около 23.30 часа в района на летище „Варна”. Това съобщиха от местната полиция.

При качване на АМ „Хемус” возилото, управлявано от 54-годишен мъж блъска пешеходеца.

Изясняват се причините и обстоятелствата около инцидента. По случая е образувано досъдебно производство.