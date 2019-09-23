понеделник, 23 септември 2019, 10:00 ч.

Инцидент

Автомобил помете пешеходец край летище Варна, той загина на място

BNews.bg

Автомобил помете пешеходец край летище Варна, той загина на място

Снимка: Грамофона

Инцидентът е станал снощи.

Възрастен мъж почина на място, след като беше пометен от автомобил. Инцидентът е станал снощи около 23.30 часа в района на летище „Варна”. Това съобщиха от местната полиция.

При качване на АМ „Хемус” возилото, управлявано от 54-годишен мъж блъска пешеходеца.

Изясняват се причините и обстоятелствата около инцидента. По случая е образувано досъдебно производство. 

* BNews.bg не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в BNews.bg като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта BNews.bg. ВИЖТЕ ТУК!

loading...

Коментари

Напиши коментар

Коментари

България

Всички новини от България

Последни Най-коментирани Най-четени