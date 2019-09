Диляна Гайтанджиева с разбиващо разследване за търговията с оръжие!

Тук можете да видите оригиналния материал с документите към него: http://dilyana.bg/islamic-state-weapons-in-yemen-traced-back-to-us-government-serbia-files-part-1/

Докато американският президент Доналд Тръмп се хвали с поражението на Ислямска държава в Сирия, закупеното от американското правителство оръжие се оказва в ръцете на терористите от Ислямска държава в Йемен.

Наскоро аз анонимно получих експлозивни документи от сръбските държавни оръжейни компании Krusik и Jugoimport SDPR, включително имейли, вътрешни бележки, договори, снимки, графици за доставка и опаковъчни списъци с много номера на оръжие и техните купувачи. Сред изтеклите документи получих и сканирани паспорти на търговци на оръжие и държавни служители от САЩ, Саудитска Арабия и ОАЕ. Те са участвали в трафика на най-малко 3 милиона броя сръбско оръжие (минохвъргачни снаряди и ракети) до Йемен и Сирия през последните три години.

Проследявайки партидния брой на тези сръбски оръжия, аз успях да идентифицирам и проследя минохвъргачните снаряди в ръцете на терористите на Ислямска държава в Йемен до техния купувач - правителството на САЩ.

Тези документи разкриват най-голямата лъжа във външната политика на САЩ - официално се борят с тероризма, като тайно го подкрепят.

Пентагонът е разположил американските специални сили в Йемен. По ирония на съдбата в Йемен терористите на САЩ и Ислямска държава имат общ враг - подкрепяните от Иран бунтовници Хути, които контролират севера на страната (снимка: социални медии)

Какво е залог в Йемен? Войната в Йемен е прокси война за контрол над една от най-бедните страни в света. Според ООН това доведе до най-тежката хуманитарна криза в света, като около 24 милиона души (близо 80% от населението) имат спешна нужда от защита и помощ. Това включва два милиона деца под петгодишна възраст, които гладуват до смърт. Това е война между Иран, от една страна, и САЩ, Саудитска Арабия и ОАЕ, от друга. Ислямска държава обаче също играе значителна роля в този въоръжен конфликт. Терористичната група в Йемен се бори главно срещу подкрепяните от Иран бунтовници Хути, които контролират Северен Йемен.

Краен потребител - Ислямска държава

На 27 юли 2019 г. групата на "Ислямска държава" пусна пропагандно видео, представящо своя клон в Йемен. Видеото показва варварски сцени на зверства, включително шокиращи сцени на обезглавяването на хора, държани в плен от Ислямска държава в Йемен. Един 5-секунден кадър показва оръжия, закупени от правителството на САЩ в ръцете на терористите. Ето как открих това. Маркировката на минометните снаряди е ясно видима - 82 mm M74 HE KV лот 04/18. Двете букви KV означават, че тези минохвъргачни снаряди са произведени от сръбската оръжейна фабрика Krusik (K означава Kruusik, а V - за Valjevo, градът, в който се намира фабриката). Следните цифри 04/18 означават, че снарядите от хоросан са партида 04, произведени през 2018 г.

Ислямска държава в Йемен

Това неподвижно изображение, взето от видеоклипа на Ислямска държава в Йемен, показва минохвъргачни снаряди 82 мм партида M74 HE 04/18 от сръбската оръжейна фабрика Krusik, както и минохвъргачни снаряди от Босна и Херцеговина.

Тъй като вече имах документи за износ на оръжие от Крусик, успях да проследя този конкретен лот 04/18. Според документите такива 82-мм минохвъргачни снаряди M74HE KV лот 04/18, които се появяват във видеоклипа на Ислямска държава в Йемен, са закупени от американската компания Allian Techsystems LLC (изцяло дъщерно дружество на ATK Orbital, САЩ) от името на САЩ правителство. Износител беше сръбската държавна компания Jugoimport SDPR. Опаковъчният списък на оръжията за износа им е подписан на 12 февруари 2018 г. Те са закупени по договор MP00135498 между Jugoimports SDPR и Alliant Techsystems LLC, САЩ. Количеството на оръжията беше 10 500 бр.



Списъкът с опаковки от 10 500 бр. от 82 мм М74 HE минохвъргачни снаряди KV лот 04/18. Изпращачът е Jugoimport SDPR, Сърбия, а получателят е американската компания Alliant Techsystems LLC.

Според договора MP00135498, подписан на 20 януари 2017 г., американската компания Allian Techsystems LLC закупи общо 105 150 бр. от 82 мм минохвъргачки „за нуждите на правителството на САЩ“ (за нуждите на VLADA SAD на сръбски в оригиналните документи). Износител беше Jugoimport SDPR, Сърбия, а производителят - Krusik, Сърбия. И двете сръбски компании са държавна собственост и са под контрола на сръбското правителство. Цената на сделката, посочена в договора, е $ 8,043,975.

Адресът за доставка в договора е LCAAP Получаване на 25201 Източна магистрала 78, Независимост MO 64056. Това е адресът на Лейк Сити армейски боеприпаси - съоръжение на правителството на САЩ в североизточната независимост, Мисури. Въпреки това, в приложените документи адресът за доставка е променен на: Афганистанска национална армия, боеприпаси 22 банкери, Пол-е-Чарки, Афганистан, Комбинирано командване за преход за сигурност-Афганистан (CSTC-A CJ4). Това е водеща американска агенция DoD, която проследява доставката на пратки от издаване до крайния потребител и координира доставката до склада за боеприпаси в Кабул.

Договор MP00135498 между Krusik, Jugoimport SDPR, Сърбия и Alliant Techsystems, САЩ