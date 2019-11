Рускиня е новата „Lady Universe“, индийка и македонка й подгласят

Рускинята Юлия Павликова се окичи с титлата „Lady Universe“, на световния конкурс, който се проведе у нас, в хотел Маринела и клуб Мегами, миналата вечер. Блондинката пребори конкуренцията от 21 момичета от цял свят, които бяха дошли, за да представят страните си.

Юлия е дългодишен модел и според запознати в момента дори има школа, в която обучава модели на всякаква възраст. Първа подгласничка на „Lady Universe“ стана индийката Упасана Санкуар , а след нея се нареди представителката на Мекедония Фросина Блажеска. Трета подграсничка е представителката на Татарстан Айгул Зарипова, а четвърта сенегалката Ами Гуеие. „Много трудно се организира световен конкурс, но съм щастлива, че за четвърта поредна година конкурсът е факт. Благодаря на всички, които ме подкрепиха и честито на победителките“ заяви собственичката на конкурса Цвети Разложка, която блестеше в рокля на Христо Чучев.

Водеща на събитието бе Елизабет Метоева, която бе поверила стайлинга си в ръцете на Стоян Радичев.



Със специални награди си тръгнаха:

The best national costume- Корея

Lady photogenic- Италия

Lady Perfect body – Сенегал

Lady Frendship- Унгария

Lady Best Catwalk- Беларус

Сред журито бяха спонсори , партньори и кастинг директори. Специално за доброто настроение на всички с песен поздравиха присъстващите родната певица Цвети Радойчева и гръцката звезда Йоргос Ясемис.Сред публиката пък се откройха Стефан Илчев и Лия.

Момичетата дефилираха в облекла на Cliche и Палома Фешън, а на финала получиха подаръци от „Refan“ , „Megatan“ и Desire Mark.

Официални патньори на конкурса бяха вината Верано Азур и цигари Corset.

Победителката и подгласничките си тръгнаха с ръчно изработени корони от Goto Jewellery and Diamonds.