четвъртък, 14 ноември 2019, 18:00 ч.

Заплашил го - ако проговори, ще го убие

Оставиха в ареста Йордан, блудствал с 10-годишно момиченце

BNews.bg

Оставиха в ареста Йордан, блудствал с 10-годишно момиченце

Мъжът е арестуван по обвинение за блудство с 10-годишно момиченце и за това, че заплашил детето проговори ли - ще го убие.

Окръжен съд – Бургас потвърди взетата от Районен съд мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 67-годишния Йордан Стоянов. Той е привлечен като обвиняем за блудство. Определението на въззивната инстанция е окончателно.

Мъжът е арестуван по обвинение за блудство с 10-годишно момиченце и за това, че заплашил детето проговори ли - ще го убие.

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