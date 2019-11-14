Оставиха в ареста Йордан, блудствал с 10-годишно момиченце

Мъжът е арестуван по обвинение за блудство с 10-годишно момиченце и за това, че заплашил детето проговори ли - ще го убие.

Окръжен съд – Бургас потвърди взетата от Районен съд мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо 67-годишния Йордан Стоянов. Той е привлечен като обвиняем за блудство. Определението на въззивната инстанция е окончателно.

Мъжът е арестуван по обвинение за блудство с 10-годишно момиченце и за това, че заплашил детето проговори ли - ще го убие.