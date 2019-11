Макрон и Меркел попаднаха в нова Студена война, но тя не е тяхна и е технологична

"Технологичният суверенитет" е един от най-известните лозунги на ЕС в момента, представящ визуализация за сигурност и пространство за зетабайти от отглеждани в домашни условия данни, без намеса или прихващане от САЩ и Китай, пише "Блумбърг".

И Еманюел Макрон, и Ангела Меркел са използвали израза, за да започнат всякакви инициативи, от програми за изкуствен интелект до облачни услуги, поддържани от държавата. Новата председателка на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен е вписала концепцията в своите политически насоки.

Това е благородна цел, макар и само защото определя, че Европа е малко по-технологично суверенна в момента.

Интернет гигантите са в Америка и Китай - Alphabet Inc., Facebook Inc., Amazon.com Inc., Alibaba Group Holding Ltd - и приблизително 92% от данните за западния свят се съхраняват в САЩ, според центъра за проучвания на CEPS.

Китай представлява повече от една трета от глобалните патентни заявки за 5G мобилна технология. Amazon може да се похвали, че 80% от германските компании на борсата DAX използват техните облачни услуги AWS.

Задействат се, защото искат да се направи нещо по въпроса в надпреварата за надмощие между Пекин и Вашингтон, която се прелива в технологичния сектор и подбива способностите на ЕС да се защити.

Забраната на президента Доналд Тръмп за Huawei Technologies Co. и опитите му да тормози съюзниците да направят същото е призив за събуждане, колкото и да са валидни неговите притеснения. Законът за облачните услуги в САЩ, който принуждава американските фирми да предават данни, ако им е наредено, независимо къде се съхраняват, е друг призив за събуждане.

И Китай, и САЩ разглеждат ЕС като лесно преодолим в световната технологична война, и са прави.

Проблемът на Европа е, че връщането на суверенитета не е нито лесно, нито евтино. Вземете облачните технологии, една област, в която Франция и Германия разглеждат изграждането на "суверенна" вътрешна инфраструктура за използване от национални и европейски компании.

Това е глобален пазар на стойност 220 милиарда долара, доминиран от американските доставчици с пазарни стойности близо 1 трилион долара, който инвестира десетки милиарди долари всяка година в инфраструктура.

Тяхната сила не е просто технологична: Когато Microsoft Corp. изразходва 7,5 милиарда долара за придобиване като GitHub, платформа за кодиране с отворен код, привлече ценни разработчици в собствената си орбита. По същия начин, AWS на Amazon има мащаба, евтините цени и предимствата, които привличат клиентите.

Франция и Германия няма да спечелят нито една фронтална битка в тази област. Париж все още се опитва неуспешно от години да изгради суверенен облак за 150 милиона евро. Германия разполага с Gaia-X, което изглежда като общо пространство за споделяне на данни под светлината на DAX, от SAP SE до Siemens AG. Трудно е да се види как подобни инициативи ще доведат до истински цифров суверенитет; не само поради липса на сериозна инвестиция, но и защото е трудно да се избегне използването на облачни технологии от САЩ.

И все пак няма да е лошо, ако тази тенденция доведе до това, че Франция и Германия си сътрудничат повече - залагайки основите за по-амбициозни разходи - а Брюксел да направи това, което прави най-добре: да установи правилата на играта за технологичните компании навсякъде.

Комисарят по въпросите на цифровите технологии Маргрет Вестагер вече изисква по-строго прилагане на законите за защита на данните и прилага последователно силов подход към нарушения на антитръстовите правила от страна на гигантите от Силиконовата долина и Сиатъл. Това не е суверенитет, но поне е някакво начало.