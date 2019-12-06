СКАНДАЛНО! Купуваме два кораба от Нидерландия за 1 996 000 евро

Народното събрание ратифицира договора с Кралство Нидерландия за доставка на два кораба /минни ловци/ за нуждите на военноморските ни сили. Договорът е на стойност 1,996 млн. евро. без ДДС.

По време на разискванията Кольо Милев от "БСП за България" заяви, че групата ще подкрепи договора, тъй като нашите военноморски сили имат нужда от придобиването им. "Цената не е голяма, корабите не са нови, но след тяхното възстановяване и осигуряването на нашите ремонтни органи и на военните формирования за подготовка и поддръжка, това е положително и ние ще го подкрепим", каза депутатът.

Пламен Манушев от ГЕРБ отбеляза, че корабите са изключително добри. Той посочи, че военноморските ни сили имат нужда от подмяна и на противоминните си сили, тъй като тези, с които разполага, са съветско производство. По думите му те вече са на привършване на жизнения си цикъл. Манушев каза още, че придобиването е важно с оглед чистотата на водните пътища в Черно море. С покупката на двата кораба ще бъде възстановен един от дивизионите ни. "С три минни ловци и три редови миночистача - ще бъдат напълно възстановени способностите за борба с минната опасност", отбеляза депутатът.