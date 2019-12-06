петък, 06 декември 2019, 11:53 ч.
НС ратифицира договора
СКАНДАЛНО! Купуваме два кораба от Нидерландия за 1 996 000 евро
BNews.bg
Народното събрание ратифицира договора с Кралство Нидерландия за доставка на два кораба /минни ловци/ за нуждите на военноморските ни сили. Договорът е на стойност 1,996 млн. евро. без ДДС.
По време на разискванията Кольо Милев от "БСП за България" заяви, че групата ще подкрепи договора, тъй като нашите военноморски сили имат нужда от придобиването им. "Цената не е голяма, корабите не са нови, но след тяхното възстановяване и осигуряването на нашите ремонтни органи и на военните формирования за подготовка и поддръжка, това е положително и ние ще го подкрепим", каза депутатът.
Пламен Манушев от ГЕРБ отбеляза, че корабите са изключително добри. Той посочи, че военноморските ни сили имат нужда от подмяна и на противоминните си сили, тъй като тези, с които разполага, са съветско производство. По думите му те вече са на привършване на жизнения си цикъл. Манушев каза още, че придобиването е важно с оглед чистотата на водните пътища в Черно море. С покупката на двата кораба ще бъде възстановен един от дивизионите ни. "С три минни ловци и три редови миночистача - ще бъдат напълно възстановени способностите за борба с минната опасност", отбеляза депутатът.
Коментари
холандците ни обичали, а ние ги корим за Шенген - 13:16, 06 дек.
Даже и като старо желязо биха имали по-висока стойност. Вероятно е подарък от тия, които най-много ни обичат.
sms - 13:03, 06 дек.
Oнзи ден пазарувах в “Била”, там една пенсионерка чака на “промоционална” опашка, за да си купи два лимона и глава стар чесън с намаление. На касата се оказа, че не й стигат парите! (помогнахме й , разбира се!) Връхлетя ме върховно отвращение и омраза, защото точно нeгo ден еничарят Борисов даде ПОРЕДНИТЕ 16 милиона щедър предколеден подарък от мизерния български бюджет, за да угоди на ненаситната руска ламя РСК “МиГ”, закупувайки 8 рециклирани безполезни двигатели - бракми, а в Парламента охранените ни депутати с тлъсти заплати, обзети от внезапен стремеж за икономии, се изпокараха колко да бъде минималната пенсия и минималната заплата в България и двете под жизнения минимум!
Последният да дръпне шалтера! - 12:47, 06 дек.
В Российской академии наук начали рассчитывать сценарии распада России 2 декабря, 2019 - 19:42 В Российской академии наук рассчитали гипотетический сценарий, в котором единое экономическое пространство РФ распадается на автономные образования по границам федеральных округов. Расчеты проводились по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980х - тогда исследовалось, какую долю от текущего потребления потеряют союзные республики в случае разрыва экономических связей, рассказал в интервью «Коммерсанту» заместитель директора по науке Института экономики промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Суслов. Результаты исследований по российской экономике, которые проводятся последние десять лет оказались, по его словам, «удручающими». «Самым самодостаточным макрорегионом России является Северо-Западный федеральный округ. В состоянии автаркии он сохраняет 85,4% исходного уровня своего целевого показателя. Это даже больше, чем аналогичный российский показатель накануне распада СССР (64,6%)», - делится итогами расчетов Суслов. Неплохо, по его словам, выглядит Сибирский федеральный округ (54,2%), гораздо хуже - Уральский округ (22,5%). В остальных федеральных округах разрыв внешних связей обнуляет их целевой показатель. «Самым злостным «паразитом» на «теле» России является Центральный федеральный округ. Его «вклады» в целевые показатели всех федеральных округов оказались отрицательными, причем «результатом» его «взаимодействия» с Северо-Западным округом является сокращение целевого показателя последнего почти на одну четверть», - рассказывает Суслов. При этом Центральный федеральный округ вместе с Москвой - это реальный российский центр - научно-образовательный, инновационно-технологический, культурный, транспортно-логистический, финансовый и т.д., перечисляет он: «Сложившаяся ситуация - следствие непропорционально и несправедливо больших доходов, получаемых прежде всего в Москве. Финансовые ресурсы искусственно стягиваются в федеральный центр со всей страны». «Рабочими лошадками» в системе российских макрорегионов выступают Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа, говорит академик. Приволжский, Северокавказский и Южный федеральный округа, наоборот, имеют отрицательное сальдо взаимодействия, хотя и не такое большое как Москва. «Чисто умозрительно можно сопоставить нынешнее российское состояние с СССР накануне распада», - констатирует Суслов, добавляя, Впрочем, что «маячащий на горизонте» лозунг «хватит кормить Москву» вряд ли простимулирует политический распад страны. «Все-таки очень сильны культурно-исторические основы единства России. Но к пониманию центральными властями необходимости решительных шагов в сторону реального федерализма угроза этого лозунга может, надеюсь, привести», - резюмирует академик. /ehorussia.com/
ПO-СКАНДАЛНО - 12:41, 06 дек.
Подменят двигателите на 8 самолета, информират Каракачанов по телефона. (Още 16 милиона лева в джобчето на РСК МиГ !!! Общо за годината сколько станаха ??! Сколько?) : h t t p s : / / faktor. bg/ bg/ articles/ podmenyat- dvigatelite- na- 8- samoleta- informirat- karakachanov- po- telefona
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