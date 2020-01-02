24 области плащат по-скъпа вода от днес

По-скъпа от днес е водата в в 24 от 28-те области на страната.

Увеличението варира между 0,5 и близо 10%, а новите цени бяха одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) през последната седмица от миналата година.

В Кърджали скокът е най-сериозен - близо 10%. С около 7% се повишава цената за кубик в София, Видин и Русе. Около 0,5% е поскъпването в Пловдив.

Цените от 01.01.2020 г. (за един кубичен метър (m3), с ДДС):

1. София-град - 2,76 лв.

2. Смолян - 2,63 лв.

3. Варна - 3,21 лв.

4. Пловдив - 2,23 лв.

5. Силистра - 3,47 лв.

6. Кърджали - 2,62 лв.

7. Русе - 3,16 лв.

8. Перник - 2,42 лв.

9. Монтана - 3,11 лв.

10. Шумен - 3,54 лв.

11. Сливен - 2,77 лв.

12. Бургас - 3,08 лв.

13. Ямбол - 3,03 лв.

14. Враца - 3,27 лв.

15. Добрич - 3,46 лв.

16. Видин - 3,06 лв.

17. Велико Търново - 2,55 лв.

18. Габрово - 2,71 лв.

19. Плевен - 2,88 лв.

20. Благоевград - 2,35 лв.

21. Стара Загора - 3,01 лв.

22. Ловеч - 3,17 лв.

23. Разград - 3,68 лв.

24. София област - 2,64 лв.