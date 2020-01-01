сряда, 01 януари 2020, 12:00 ч.
Новогодишна честитка
24 области плащат по-скъпа вода от днес
BNews.bg
По-скъпа от днес е водата в в 24 от 28-те области на страната.
Увеличението варира между 0,5 и близо 10%, а новите цени бяха одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) през последната седмица от миналата година.
В Кърджали скокът е най-сериозен - близо 10%. С около 7% се повишава цената за кубик в София, Видин и Русе. Около 0,5% е поскъпването в Пловдив.
Цените от 01.01.2020 г. (за един кубичен метър (m3), с ДДС):
1. София-град - 2,76 лв.
2. Смолян - 2,63 лв.
3. Варна - 3,21 лв.
4. Пловдив - 2,23 лв.
5. Силистра - 3,47 лв.
6. Кърджали - 2,62 лв.
7. Русе - 3,16 лв.
8. Перник - 2,42 лв.
9. Монтана - 3,11 лв.
10. Шумен - 3,54 лв.
11. Сливен - 2,77 лв.
12. Бургас - 3,08 лв.
13. Ямбол - 3,03 лв.
14. Враца - 3,27 лв.
15. Добрич - 3,46 лв.
16. Видин - 3,06 лв.
17. Велико Търново - 2,55 лв.
18. Габрово - 2,71 лв.
19. Плевен - 2,88 лв.
20. Благоевград - 2,35 лв.
21. Стара Загора - 3,01 лв.
22. Ловеч - 3,17 лв.
23. Разград - 3,68 лв.
24. София област - 2,64 лв.
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