Почина звездата от "Монти Пайтън" Тери Джоунс

На 77-годишна възраст почина aктьорът Тери Джоунс - една от звездите на комедийната трупа "Монти Пайтън", съобщава Би Би Си. От дълги години той се бореше с рядка форма на деменция.

Терънс Греъм Пери Джоунс е уелски комедиен артист и сценарист. Едни от най-запомнящите се невгови роли са тези на жени на средна възраст с тънък глас. Той е автор и на няколко книги за средновековна история и много детски книжки. Режисьор е на няколко филма, включително „Erik the Viking“ (1989) и „The Wind in the Willows“ (1996).

Бил е водещ на документална поредица за кръстоносните походи.

Джоунс беше женен за Алисън Телфър, от която има две деца – Сали (1974) и Бил (1976). През 2006 г. той се раздели със съпругата си и понастоящем живееше с приятелката си Анна Сьодерстрьом.