КЪРВАР АД! Тв водеща открита мъртва в дома й (ВИДЕО)

Известната британска телевизионна водеща на риалити шоуто "Остров на любовта" Каролайн Флак е открита мъртва. 40-годишната жена е била намерена в апартамента й в Лондон, съобщават местните издания.

"Можем да потвърдим, че нашата Каролайн е починала днес, 15 февруари. Призоваваме пресата да уважи личния живот на семейството в това трудно време", казва близък до семейството пред "Гардиън".

Колегите на Каролайн са шокирани от вестта за смъртта й. Вероятно става въпрос за самоубийство.

Няколко дни по-рано тя бе изправена пред съда заради обвинения, че нападнала приятеля си през декември. 27-годишния мъж получила значителна травма на главата.

Флак води редица риалити формати като "X Factor", I’m a Celebrity, Get Me Out Of Here Now.