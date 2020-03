И Доналд Тръмп с рецептата за лека срещу коронавируса

Броени минути след като бившият евродепутат Николай Бареков сподели в личния си профил във Фейсбук каква е комбинацията от лекарства за борба с коронавируса, американския президент Доналд Тръмп направи същотот и обяви абсолютно същата комбинация.



Вижте и написаното от Тръмп в личния му профил в социалната мрежа Фейсбук.

* публикуваме без редакторска намеса



HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains - Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents) be put in use IMMEDIATELY. PEOPLE ARE DYING, MOVE FAST, and GOD BLESS EVERYONE!