Борис Джонсън остава в болница

Снощи той е бил преместен от интензивното в обикновено отделение, където ще бъде внимателно наблюдаван.

Британският премиер Борис Джонсън вече не е в интензивно отделение, но остава в болница. Той е на лечение от коронавирус в лондонската болница "Сейнт Томас" от неделя.

От канцеларията му съобщиха, че премиерът снощи е бил преместен от интензивното в обикновено отделение, където ще бъде внимателно наблюдаван в първата фаза от възстановяването му. Според говорителя му Джонсън поддържа "изключително висок дух."

Американският президент приветства новината, като написа в "Туитър":

"Страхотна новина: Премиерът Борис Джонсън е изведен от интензивното. Оздравявай, Борис.", написа Доналд Тръмп.

А новият лидер на лейбъристите сър Киър Стармър написа, че се надява, "че това е началото на бързо възстановяване."