петък, 10 април 2020, 10:00 ч.
Британският премиер
Борис Джонсън остава в болница
BNews.bg
Снощи той е бил преместен от интензивното в обикновено отделение, където ще бъде внимателно наблюдаван.
Британският премиер Борис Джонсън вече не е в интензивно отделение, но остава в болница. Той е на лечение от коронавирус в лондонската болница "Сейнт Томас" от неделя.
От канцеларията му съобщиха, че премиерът снощи е бил преместен от интензивното в обикновено отделение, където ще бъде внимателно наблюдаван в първата фаза от възстановяването му. Според говорителя му Джонсън поддържа "изключително висок дух."
Американският президент приветства новината, като написа в "Туитър":
"Страхотна новина: Премиерът Борис Джонсън е изведен от интензивното. Оздравявай, Борис.", написа Доналд Тръмп.
А новият лидер на лейбъристите сър Киър Стармър написа, че се надява, "че това е началото на бързо възстановяване."
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