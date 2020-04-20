Атанас Семов: Сбогом, Милене, и светла ти памет! Ти остави пример!

УБИХА ЕДИН ОТ НАЙ-ЯРКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ НА БЪЛГАРИЯ

Милен Цветков загина от това, което най-силно ненавиждаше: безнаказания произвол! Заради паметта му сме длъжни да го кажем ясно: в България няма власт, която реално да се бори срещу разпространението и употребата на наркотици! Продават се край всяко училище се, в хиляди заведения, на знайни за мнозина явки – и не, никой не преследва убийците…

Милен Цветков беше МНОГО СИЛЕН ЖУРНАЛИСТ! НЕПРИМИРИМ, НЕПОКОРЕН, НЕУДОБЕН! НЕСТАНДАРТЕН! НЕУМОРЕН! С много силен интелект, блестящи журналистически реакции, с бърза мисъл, динамичен, земен и глобално мислещ.

Сваляха негови предавания, гонеха го, бягаха от него – накрая го настигна един недъгав млад символ на всеобщото безнаказано безобразие…

Участвал съм много пъти в негови предавания – и винаги съм излизал от студиото му вдъхновен от добра журналистика!

Сбогом, Милене, и светла ти памет!

Ти остави пример!