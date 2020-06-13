събота, 13 юни 2020, 18:29 ч.
Цветан Цветанов:
Виждал съм Божков след срещи с Борисов
BNews.bg
Виждал съм Васил Божков, когато е бил на срещи с министър-председателя. Аз съм влизал при премиера, той е излизал. Не съм бил в позиция да се интересувам за какво са си говорили.
Това заяви пред “Дарик радио” лидерът на Евро-атлантическия съвет за сигурност (ЕАЦС) и бивш депутат от ГЕРБ Цветан Цветанов.
“С Васил Божков съм се виждал един или два пъти, когато е бил на срещи с премиера Бойко Борисов – той е излизал, а аз съм влизал при министър-председателя. Не съм бил в позиция да се интересувам за какво са си говорили“, каза Цветанов.
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